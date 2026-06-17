肉無料で増量、替え玉50％マシも！丸源の1カ月が激アツ

丸源ラーメンでは「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を6月26日～7月20日の期間限定で開催します。

お得な1ヶ月！「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」

増量キャンペーンは、同チェーンの創業25周年を記念した「丸源ラーメン25周年特別企画」の第一弾。



約1カ月にわたり、4つの対象商品を期間ごとに切り替えながら、お値段据え置きで増量して提供します。



「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」

期間：6月26日～7月20日

①6月26日～29日：チャーシュー1枚サービス

「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシューを1枚追加。



対象商品：熟成醤油ラーメン 肉そば、熟成醤油ラーメン 味玉肉そば、熟成醤油ラーメン 野菜肉そば、熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば、熟成醤油ラーメン 辛肉そば、肉そばデビューセット、熟成醤油 肉そばつけ麺、熟成醤油 辛肉そばつけ麺、特製肉そば（一部店舗のみ）、持ち帰り 熟成醤油ラーメン 肉そば、持ち帰り 熟成醤油ラーメン 辛肉そば

②6月30日～7月6日：替え玉50％増量

通常1玉の替え玉を1.5玉で提供。

対象：細麺の替え玉

③7月7日～13日：おいしいからあげ2個増量

通常4個を6個に増量。

対象：おいしいからあげ、持ち帰りおいしいからあげ



④7月14日～20日：カップソフトバニラ約50％増量

特製カップで提供。

対象：カップソフトバニラ





※期間中は通常サイズでの販売はない。

※一部店舗では実施していない。

※販売状況によっては一時的に販売を中止する場合がある。

チャーシュー増量は4日間限定

1か月間ずっと増量商品が登場するお得なキャンペーンがスタートします。この機会におひとりではもちろん、家族や友人と訪れれてみてはいかがでしょうか。



ただし、チャーシュー増量は6月26日～29日の4日間限定と短めなので、狙いをつけていくのがよさそうです！

（※文中の価格はすべて税込）