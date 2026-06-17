チキン7本入りで560円お得！ケンタの大容量バーレル、3日間限定

ケンタッキーフライドチキンは「父の日バーレル」（2230円）を、6月19日～21日の3日間限定で販売します。

今年も登場「父の日バーレル」

今年の「父の日」は6月21日の日曜日。これにあわせて毎年恒例の「父の日バーレル」が登場します。

▲父の日バーレル（2230円）

内容：オリジナルチキン×7、ナゲット×5



「父の日バーレル」は、KFCの看板商品である「オリジナルチキン」と「ナゲット」を詰め合わせた大容量パック。単品を合算した通常価格（2790円）より560円おトクに購入することができます。

内容のオリジナルチキンは、11種類のハーブ＆スパイスを使用した秘伝のレシピで味付けし、専用の圧力釜で約15分かけて調理した、ふっくらジューシーな味わいが自慢のチキン。



ナゲットは、オリジナルチキン同様の11種類のハーブ&スパイスで味付けされた骨のない一口サイズのチキン。このオリジナルチキンとナゲットを両方楽しめます。

週末みんなで楽しむなら！

スパイシーさとジューシーさでオリジナルチキンはお酒にもぴったりですよね。



父の日のお祝いに。はたまた、友人との集まりに。560円もオトクな大容量セットなので、この週末にぜひ検討してみましょう！



（※文中の価格はすべて税込）