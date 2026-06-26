【本日から】チャーシュー無料で増量、丸源で4日間限定

丸源ラーメンでは25周年特別企画として、「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を6月26日よりスタートします。
4日間限定、チャーシュー増量
約1カ月にわたり、4つの対象商品を期間ごとに切り替えながら、お値段据え置きで増量して提供します。第1弾として6月26日～29日の4日間限定で「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシューを1枚追加。
「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」
①6月26日～29日：チャーシュー1枚サービス
対象商品：熟成醤油ラーメン 肉そば、熟成醤油ラーメン 味玉肉そば、熟成醤油ラーメン 野菜肉そば、熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば、熟成醤油ラーメン 辛肉そば、肉そばデビューセット、熟成醤油 肉そばつけ麺、熟成醤油 辛肉そばつけ麺、特製肉そば（一部店舗のみ）、持ち帰り 熟成醤油ラーメン 肉そば、持ち帰り 熟成醤油ラーメン 辛肉そば
約1か月間、続々増量商品が登場
6月30日以降も、2弾、3弾と対象商品を変更し、増量が続きます。
②6月30日～7月6日：替え玉50％増量
通常1玉の替え玉を1.5玉で提供。
対象：細麺の替え玉
③7月7日～13日：おいしいからあげ2個増量
通常4個を6個に増量。
対象：おいしいからあげ、持ち帰りおいしいからあげ
④7月14日～20日：カップソフトバニラ約50％増量
特製カップで提供。
対象：カップソフトバニラ
※期間中は通常サイズでの販売はない。
※一部店舗では実施していない。
※販売状況によっては一時的に販売を中止する場合がある。
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります