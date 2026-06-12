コールドメール配信プラットフォーム「Benri.ai」、AIとの会話でターゲット選定から文面作成まで完結する「AIモード」リリース

Benri.ai株式会社は6月8日に、同社が提供するコールドメール配信プラットフォーム「Benri.ai」において、AIエージェントとの対話を通じて新規開拓営業の準備を実施する新機能「AIモード」を正式リリースした。ユーザーが「こういう会社にアプローチしたい」と話しかけると、3体のAIエージェントが連携してターゲットリストの作成や優先順位付け、個別最適化した文面生成を完了させるという。

「AIモード」では、ユーザーが「営業を積極的に行いたい中堅IT企業にアプローチしたい」と話すことで、AIが条件を翻訳し、リスト・文面・優先順位付けまで一気通貫で生成する。

3体のAIエージェントチームが分業し、チームとして実行するとのこと。

・ベンリくん：全体の窓口役。ユーザーと直接対話し、要望をチームに展開。

・サーチくん：リスト作成と優先順位付けの専門。430万社のデータを扱う。

・ライターくん：文面作成の専門。数千件のキャンペーン実績から学んだ「訴求力の高い型」を持つ。

ターゲットリストの作成では、国内430万社の企業データベースをもとに各社Webサイトの情報をAIが独自に読み込み構造化したデータを組み合わせることで、業種コードでは絞れない「事業内容」や「採用状況」、「資金調達ニュース」レベルでの細かなターゲティングを実行。そして、「真っ先に送るべき会社」はどこか、AIが基本情報や事業内容、サイト情報を組み合わせて自動で判定するという。

メール作成においては「初回＋フォローアップ2通」の合計3通を標準で生成。さらに件名をA／B案の2パターンずつ作成し、1社ごとカスタマイズしていくとのこと。

「AIモード」では下記4種類のアウトプットをユーザーに提供する。

・ターゲット企業リスト（CSV）：S/A/B/C 4段階のスコア＋判定理由付き

・パーソナライズ済み文面：3通の文面 × 件名A/B

・商材整理ドキュメント：概要／特徴／顧客課題／事例／ベネフィットの5観点

・理想の顧客像 3〜5セグメント：属性／課題／期待する成果／選定理由

そして「Benri.ai」の配信機能でメールを送信することで施策全体が完結するという。