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「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第17回

サーバーの水冷ぜんぶ見せる大作戦！ レノボが見せた“AI時代の冷却”が迫力ありすぎる

2026年06月10日 15時30分更新

文● 取材● MOVIEW 清水　編集●ASCII

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水冷の様子、ぜんぶ見せまっせ〜！

　サーバーの中身、ここまで見せちゃいました。

　幕張メッセで開催中のインターネットテクノロジーの展示会「Interop」の会場で、レノボはサーバーからノートPCまで幅広い製品群を出品していました。ビジネス向けPCの印象が強い同社ですが、ブースをのぞくと、エンタープライズ向けのサーバー製品から、いま注目のAIパソコンまでズラリ。守備範囲の広さをあらためて感じさせる展示です。

　なかでも目を引いたのが、AIやHPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）向けに開発されたレノボの液体冷却（水冷）テクノロジー、「Lenovo Neptune」の展示です。

　冷却機構を隠さず、むき出しの状態で見せているのがなかなかの迫力。サーバーというとラックの中に収まった“黒い箱”のイメージがありますが、配管や冷却の仕組みが見えると、いかにも高性能なインフラを支えている感があります。AI時代は計算性能だけでなく、どう冷やすかも大きなテーマなのだとわかりますね。

　最近の引き合いとして多いのは、やはりAIパソコン関連とのこと。会場では、コンパクトな筐体ながら128GBメモリを搭載した「パーソナルスーパーAIコンピューター」と呼ばれる製品も展示されていました。要するに手元に置ける小型筐体で、AI処理を扱える高性能マシンという位置づけです。

手のひらサイズの超小型筐体に、スパコン級のAI処理能力を詰め込んだという開発者・研究者向けの高性能AIワークステーション「ThinkStation PGX」

　この製品の前では説明を聞く来場者の列が絶えず、注目度の高さがうかがえました。AIといえばクラウドや巨大データセンターの話になりがちですが、手元のPCでどこまでできるのか、という関心も確実に高まっているようです。

　サーバーからAIパソコンまで並べたレノボの展示は、これからのコンピューティングが“遠くの巨大設備”と“手元の高性能マシン”の両方で進んでいくことを感じさせる内容でした。

さまざまなデバイスなども展示

Interopの「BEST OF SHOW AWARD」受賞もアピールされていました

　各メーカーの工夫を凝らした技術が盛りだくさんのInteropを、アスキーでは「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信します！

　最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！

Interop Tokyo 2026、会場の模様

☆☆「Interop Tokyo 2026レポート」☆☆
☆☆特集サイトはこちらから☆☆
 

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集計期間：
2026年06月03日~2026年06月09日
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