“スター・ウォーズのホログラム”が現実に近づいた？ 幕張で見つけた裸眼3Dディスプレイが未来すぎる

映画「スター・ウォーズ」シリーズで、キャラクターがホログラムになって空中に浮かび上がる場面がありますよね。あの、青白く光る人影がふわっと現れて、遠く離れた相手と会話するやつです。いかにも未来の通信手段という感じで、「いつか本当にこうなるのでは」と思った人も多いのではないでしょうか。

そんなSFの定番描写にかなり近い展示を、幕張メッセで開催中のインターネットテクノロジーの展示会、「Interop」の会場で見つけました。

こちらは3Dメガネがなくても立体的に表現できるLEDハイテクノロジーディスプレイ「ZANZO」。LEDを組み込んだプロペラを回転させて映像を表示するという仕組み。つまり、光っているプロペラの残像を利用するシステムになっています。

昼夜を問わず肉眼で立体映像を見せられるのが大きなメリット。展示では、映像を大きくするため、プレゼンをしている女の子は3つのプロペラで表示。天井近くにある企業ロゴは9つのプロペラで表示しているのだとか。

この3Dディスプレイを展示しているのは、デジタルサイネージや店舗・イベント装飾・販促ツールの提案・販売を手掛けるインターコスモス。ZANZOはイベント・商業施設・展示会など、さまざまなシーンで活用できるそうです。

こういったシステムが安価で普及して、たとえばスマートフォンなどと連動するようになれば、「スター・ウォーズ」の世界にあった通信方法も夢ではないのかもしれません。

さて、アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載していきます！ さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！