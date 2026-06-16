「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第28回
ShowNetでは世界初の動態展示も
1.6Tbpsが64ポートの“バケモノ”液冷スイッチ！ Interopで話題を集めたHPE「QFX5250」
2026年06月16日 10時30分更新
幕張メッセで6月12日まで開催された「Interop Tokyo 2026」。今年も各ベンダーによる最新のネットワーク機器が披露された中、一部の来場者から“バケモノ機”だと注目を集めていたのが、HPE Networkingの「Juniper QFX5250-64OE-L スイッチ（以下QFX5250スイッチ）」だ。
QFX5250スイッチは、AIデータセンターやGPUクラスター向けに設計された高速・高密度のイーサネットスイッチである。Broadcomの最新チップ「Tomahawk 6」を基盤とし、2Uサイズでありながら“1.6Tbps”のイーサネットポートを64基搭載。スイッチング容量は102.4Tbpsに達する。また、GPU間の接続を最適化するオープン規格「Ultra Ethernet Transport（UET）」に対応している。
この圧倒的な性能ゆえに、HPEのサーバー製品で培ってきた液冷技術を活用。DLC（直接液体冷却）を組み込み、電力消費を抑えているのが特徴だ。
同機はInteropのライブネットワーク「ShowNet」でも稼働し、動態展示としては世界初となった。出展社の新製品を表彰する「Best of Show Award」でも、ネットワークインフラ（AIインフラ）部門のグランプリに輝いている。
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