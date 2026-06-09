AIコンテ制作サービス「Craftin 1.0」提供開始、カットの説明を入力するとAIが画像生成用にプロンプトへ変換
Craftin株式会社は6月2日に、絵コンテのキャプション（「字コンテ」）を入力することで、その内容をAI用のプロンプトへ変換してコンテ画像を生成するサービス「Craftin 1.0」のリリースを発表した。
同社によると、映像・広告制作の現場では企画アイデアをクライアントやチームに共有する際に、絵コンテが重要になるという。しかし、絵コンテ制作はクリエイターがリファレンス画像を探し、それを参考にしながらスケッチを作成するなど、手間がかかるケースも少なくないそうだ。
「Craftin 1.0」は、広告・映像・CM・SNS動画などの企画制作において、アイデアをビジュアル化するためのAIコンテ制作サービス。ユーザーが各カットのキャプションやシーンの説明を「字コンテ」として入力すると、AIが画像生成に適したプロンプトへ変換。キャラクターやシーン背景の一貫性を保ちながら、カットごとに人物配置やカメラアングル、レンズ感、スタイルなどをコントロールできるという。
専門的なプロンプト設計を行う必要はなく、「こんなカットが欲しい」という言葉をそのままコンテ画像として形にしやすくすることで、企画初期の検討やクライアントへの共有をよりスムーズに行えるとしている。
また、キャラクターの見た目や雰囲気、服装を一貫させながら、複数カットに展開できるという。同じ主人公、同じブランドキャラクターが登場する企画でも、カットごとの役割に合わせて表情やポーズを変えながら、人物としての連続性を保ったコンテ制作を支援するとのこと。
加えて、シーン背景の一貫性を意識した生成も可能。例えば、同じリビングの中で寄りのカット、引きのカット、人物のリアクション、商品カットを展開する際も、背景や空間の印象を保持しながら、必要な見せ方に合わせたビジュアルを作成。企画全体としてつながりのあるコンテ制作をサポートするとしている。
カメラアングルなどもコントロール可能で、カメラの位置や俯瞰、ローアングル、肩越し、主観など画面内の人物や商品の位置関係、視点、カメラ距離、レンズのニュアンスなどを反映しながら、コンテとして伝わるビジュアルを生成できるという。
ラフスケッチや実写風、アニメ風など、企画や提案先に合わせてコンテのスタイルも調整でき、ブランドのトーン＆マナーに合わせた提案や、SNS動画向けのポップな表現、CM企画向けのシネマティックな表現など、用途に応じたスタイル設計が可能だとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります