「バリアフリー360°VR宿案内」提供開始、宿泊前に施設の環境を利用者自身で確認可能に
株式会社シンボシとoffice FUCHIは6月2日に、宿泊施設のバリアおよびバリアフリー対応を可視化するための「バリアフリー360°VR宿案内」の提供開始を発表した。宿泊施設の館内や客室を360°VRで撮影し、利用者がスマートフォンやPC、VRゴーグルを使って、視点を動かしながらバリアフリー環境を事前確認できるという。
同社によると、車椅子ユーザーや高齢者、身体に不安を抱える人にとっては、宿泊施設のウェブサイトに「バリアフリー対応」と記載されていても、実際に通路を通れるか、ベッドは移乗できる高さか、トイレや浴室に十分なスペースがあるか、スロープや段差はどうなっているかなど、利用者自身が知りたい情報が十分に伝わっていないケースが多くあるという。その結果、「現地に行って利用が難しいとわかった」、「不安が大きく旅行自体を諦めてしまった」という問題が生まれているそうだ。こうした背景から、360°VR映像技術を活用し、宿泊前に施設の環境を利用者が“自分の目線”で確認できる「バリアフリー360°VR宿案内」を開発したという。
同サービスでは、利用者は現地へ行く前に、客室内の広さや車椅子の回転スペース、通路幅、ベッドの高さ、浴室やトイレの使いやすさ、エレベーターや導線状況などを、スマートフォンやPC、VRゴーグルを使ってリアルな視点で確認できるとのこと。 主な特徴は、360°VRによる疑似体験。上下左右360°を自由に見渡せるため、写真だけでは伝わりにくい空間感覚や導線を把握しやすくなる。また、実際の数値情報を可視化。VR画像内に、ドア幅、ベッドの高さ、段差の寸法、通路幅などの情報を表示可能で、利用者の宿泊可否の判断を支援する。
一般の顧客にも宿案内として活用できるほか、宿泊施設にとってもバリアフリー情報の発信強化やユニバーサルツーリズムの推進などにつながるとしている。また、今後は宿泊施設だけでなく観光地や温浴施設、商業施設、公共施設などへ対応範囲を拡大予定だという。
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