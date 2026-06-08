学習塾における生徒への合理的配慮をAIで支援、次世代AI教材パッケージ「AIQfit」提供開始

リバランス株式会社は6月1日に、特別な支援や個別の配慮が必要な生徒への「合理的配慮」をシステム上で自動化・最適化する次世代AI教材パッケージ「AIQfit」の提供を開始した。学習塾や個別指導塾を対象にしたもの。同サービスでは、独自の「AIQスキャン」で生徒の学習特性を判定し、個人に適した問題量やテキストをAIが自動生成し、経験の浅い講師でも質の高い個別指導ができるよう支援するという。

同社によると、2024年4月の「障害者差別解消法」改正・施行による合理的配慮義務化以降、教育現場では「多様な学習特性を持つ生徒への対応」と「講師不足・労働環境の改善」の両立が課題になっているという。近年、学習塾に通う生徒の学習特性（ADHDやASD、学習障害、不登校傾向など）は多様化しており、法改正以降、現場からは「専門ノウハウがない」「個別対応による講師の業務負担が限界」との声が上がっているそうだ。

「AIQfit」は、「普通教育を基礎とし、やり方を工夫する」をコンセプトに、現場のリアルな葛藤から生まれたというEdTechツール。講師の属人的なスキルに依存せず、システムが学習の最適化を担うことで現場の負担軽減を図るとしている。

主な特徴に挙げられているのは、「AIQスキャン」による特性判定と教材の自動最適化。AIが生徒の学習特性（視覚優位、処理速度の凹凸など）を判定し、つまずきの原因を可視化。「文字が苦手な子」には画面レイアウトを調整、「処理がゆっくりな子」には問題数を絞るなど、テキストや宿題の最適化を図り、生徒の達成感を引き出すという。

また、日々の学習履歴から保護者への報告コメントを、AIが自動生成する機能を搭載。講師は内容を確認し共有することで業務を完了でき、保護者対応にかかる時間と精神的負担の軽減をサポートするとのこと。加えて、システム内に発達支援の基礎知識や具体的な指導・声かけの方法を学べる動画研修を用意。アルバイトや経験の浅いスタッフでも、ベテラン同様に生徒への配慮と指導ができるように支援するとしている。