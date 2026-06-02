「湾岸ミッドナイト」が緊急で全話無料に！ “悪魔のZ”に今から魅入られるチャンスだヨ──

6/2〜6/8でなければダメなんだ 同じ全話無料はもう2度とやってこない

も‥ッ もう一度 もう一度読んじゃダメか‥？

ヤンマガWebは6月2日、楠みちはる氏の漫画『湾岸ミッドナイト』を全話無料公開するとXで告知した。

投稿では、同作の名言を語るユーザーへの反応として、楠みちはる氏の許可を得て全話無料を実施することになったと説明している。首都高、チューンドカー、そして“悪魔のZ”。名前だけは知っているけれど、実はちゃんと読んだことがないという人にも、かなり危険な入口が開いてしまった格好だ。

「湾岸ミッドナイト」は、解体所でスクラップ寸前だったフェアレディS30Z、通称“悪魔のZ”に出会った朝倉アキオを中心に、クルマに魅入られた男たちの走りと執念を描くカーバトル漫画。

単なるスピード勝負ではなく、チューニング、人生、仕事、才能、執着が絡み合う独特の語り口で知られ、「名言が多い漫画」として語られることも多い作品だ。

そんなセリフは知っていた‥とっくにわかっていた‥

読まない奴はいつもそう言う

今回の告知で目を引くのは、単なるキャンペーン告知ではなく、X上での盛り上がりを受けて実施されたように読める点だ。ヤンマガWeb公式アカウントは、「『湾岸ミッドナイト』の名言を語ってくださりありがとうございます」としたうえで、楠みちはる氏の許可を得て緊急で全話無料を実施すると投稿している。

つまり、読者が作品の言葉を語り、それを公式が受け止め、無料公開につながったという流れである。長く読まれてきた作品の熱が、いまも普通にタイムラインを走っているのが面白い。

全話は読んで当たり前

大事なコトはいつもその先なんだ──

「湾岸ミッドナイト」は、クルマに詳しくなくても読める作品だ。もちろん車種やチューニングの話は山ほど出てくるが、本質は「なぜ人はそれに取りつかれるのか」という話でもある。

仕事帰りに1話だけ読むつもりが、気づけば深夜の首都高に心だけ連れていかれるタイプの漫画なので、あまり熱中するのは正しいことではないかもしれない。でも──「正しいコトと自分がそれをセレクトするかはまた別だろ。な」。