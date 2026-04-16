たとえクリアファイルでもオレはコイツがいい──「湾岸ミッドナイト」名セリフ集付きクリアファイルブック

今夜でなければダメなんだ 同じクリアファイルはもう2度とやってこない

「湾岸ミッドナイト」の世界を収めた

クリアファイルブックが登場

三栄は、「湾岸ミッドナイトクリアファイルブック」を4月21日から発売する。価格は1500円。全国書店のほか、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートの一部店舗、オンライン書店、三栄オンラインストアで取り扱う。

本商品は、楠みちはるの人気漫画「湾岸ミッドナイト」を題材にしたクリアファイル付きブック。湾岸・首都高速エリアを舞台に、「悪魔のZ」とブラックバード、そしてライバルたちの公道バトルや人間ドラマを描いた作品世界をモチーフとしている。

アキオ、ブラックバード島 達也、レイナの3人を

両面クリアファイル化

封入されるのは、主人公の朝倉アキオと「悪魔のZ」ことFairlady Z（S30）、ブラックバードこと島 達也とPorsche 911 Turbo 3.6 964、そして秋川レイナと「Rのヴィーナス」SKYLINE GT-R（BNR32）をデザインした両面クリアファイル3枚だ。主要キャラクターと代表的なマシンを組み合わせた構成になっている。

90年代から00年代初頭にかけてクルマ好きの支持を集めた作品だけに、キャラクターだけでなく、劇中で強い印象を残した車両をあわせて手元に置ける点が商品の軸になっている。

小冊子にはキャラクター紹介と

“響く”名セリフ集も収録

クリアファイルを挟み込む8ページの小冊子も付属する。内容は、アキオの「悪魔のZ」と交錯する湾岸ランナーや、物語を支えるクセのあるチューナーたちの紹介に加え、「湾岸ミッドナイト」ならではのチューナーたちの名セリフ集で構成される。

単なるグッズにとどまらず、作品を象徴する人物や言葉をまとめて振り返れるつくりである点も特徴だ。

© 楠みちはる／講談社