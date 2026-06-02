STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第11回
黒×金のド派手PCにRyzen 7 9800X3D＋RX 9070 XT！ STORM「幻界 GOLD」は見た目も性能もガチでした
2026年06月02日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「幻界GOLD」をチェック
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMで展開している「幻界GOLD」は、黒×金のカラーリングとピラーレス風の見た目で、“飾れる”タイプのゲーミングPCだ。
大画面液晶付き水冷クーラーを搭載し、写真や動画を表示してカスタマイズできるのが大きな特徴。性能だけでなく、デスク上の存在感や所有欲まで重視したい人向けのシリーズといえる。
STORM「幻界GOLD」おすすめの1台
価格：339,900円
【CPU】AMD Ryzen 7 9800X3D
【GPU】RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GBを組み合わせた、ゲーム性能重視のハイエンド寄りゲーミングPC。高いゲーム処理能力に、WQHD〜4Kゲーミングまで狙えるGPUを合わせており、最新ゲームを高画質・高フレームレートで楽しみたい人に向いた構成。
「幻界 GOLD」らしい黒×金のデザインや、液晶付き水冷クーラーによる見た目のインパクトも魅力。単に性能が高いだけでなく、デスクに置いたときの満足感までしっかり狙える。見た目も性能も妥協したくない人なら買いのモデルだ。予算に余裕があるなら、メモリを32GBへカスタマイズするのがおすすめ。
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