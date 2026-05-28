STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第8回
ゲーム用PC、迷ったらこれでよさそう。Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070搭載のSTORM売れ筋1位モデル
2026年05月28日 17時00分更新
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STORMのRTX 5070搭載モデルが売れ筋1位
ゲーミングPC選びで困ることの一つは、「どれを買えばいいのかわかないこと」だろう。CPUもGPUも種類が多く、選ぶのは骨が折れる。価格も、安すぎると不安、高すぎると購入が難しくなる。
そんな中、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMの売れ筋ランキング1位になっているモデルが、「K2-PSK78X3D57」だ。
価格：299,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
K2-PSK78X3D57の大きな魅力は、CPUにRyzen 7 7800X3D、GPUにGeForce RTX 5070 12GBを組み合わせていることだろう。Ryzen 7 7800X3Dはゲーミング向けCPUとして人気の高いモデルで、そこにRTX 5070を搭載した形となる。
メモリーはDDR5の32GB、ストレージはGen4 NVMe SSDの1TB。最近のゲームや普段使いを考えると、16GBメモリーでは少し心もとない場面もあるが、32GBなら余裕を持って使える。電源も850W 80PLUS GOLDで、主要スペックだけでなく土台の部分もきちんと押さえている。
最安狙いのゲーミングPCではないが、「ちゃんと強いCPUとGPUを積んだ、長く使えそうな1台が欲しい」という人にはかなりわかりやすい選択肢となる。売れ筋1位というのも、価格・性能・即納性のバランスがいいからこそだろう。
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