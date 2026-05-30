STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第9回
速い、白い、めちゃ映える。STORMの売れ筋「RK2-97X57」は40万円超えでも欲しくなるゲーミングPCかも
2026年05月30日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。
人気製品や即納特価モデルもラインナップしているほか、無料でゲーミングモニターが付いているモデルもあるため、賢く選びたい。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
価格：409,800円
【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
CPUはRyzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB、メモリはDDR5 32GB、SSDはNVMe 1TB。ゲーム用途ではかなり余裕があり、配信、動画編集、クリエイティブ作業まで見据えやすい構成になっている。
曲面液晶付きの簡易水冷、背面コネクタグラフィックボード、表から配線が見えにくい構造、360mmラジエーターなど、性能のためのパーツがそのまま“映える要素”にもなっている点に注目だ。
ちなみに、STORM売れ筋ランキング第3位の製品でもある。安価なモデルではないが、白系の美しい筐体、曲面液晶水冷、背面コネクタのスッキリ感まで含めて、“これが欲しい”と思わせる魅力がある一台ということだろう。
また、キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。
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