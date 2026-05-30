速い、白い、めちゃ映える。STORMの売れ筋「RK2-97X57」は40万円超えでも欲しくなるゲーミングPCかも

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アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。

人気製品や即納特価モデルもラインナップしているほか、無料でゲーミングモニターが付いているモデルもあるため、賢く選びたい。

RK2-97X57

価格：409,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUはRyzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB、メモリはDDR5 32GB、SSDはNVMe 1TB。ゲーム用途ではかなり余裕があり、配信、動画編集、クリエイティブ作業まで見据えやすい構成になっている。

曲面液晶付きの簡易水冷、背面コネクタグラフィックボード、表から配線が見えにくい構造、360mmラジエーターなど、性能のためのパーツがそのまま“映える要素”にもなっている点に注目だ。

ちなみに、STORM売れ筋ランキング第3位の製品でもある。安価なモデルではないが、白系の美しい筐体、曲面液晶水冷、背面コネクタのスッキリ感まで含めて、“これが欲しい”と思わせる魅力がある一台ということだろう。

また、キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。