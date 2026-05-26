RTX 5070よりもう一段上を狙うならコレ！ RX 9070 XT 16GB＋メモリ32GBのSTORM特価PCに注目

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STORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。32GBメモリを備えたゲーミングPCを割安に購入できるキャンペーンで、性能にこだわったモデルを特別価格でラインアップする。

FK-97X97AXT

価格：304,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XT 16GBを組み合わせたFK-97X97AXT。メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBと、ゲーム用途で欲しいところはしっかり押さえた構成。

RTX 5070搭載機よりもう少しGPU性能に余裕が欲しい、でも40万円級のハイエンドまでは行きたくない……という人にとって、かなり現実的な“本命”と言える。VRAM 16GBの安心感もあり、WQHD以上の環境で長く使いたい人にも狙い目のモデルだ。