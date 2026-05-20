STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第3回
36万円台でこの構成は熱い！ Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5070 Ti搭載のSTORM PC、しかも即納モデル
2026年05月20日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「最短当日出荷 即納モデル」をチェック
STORMでは、「最短当日出荷 即納モデル」を展開中。営業日午前9時までに注文、銀行振込み完了・ショッピングクレジットの審査完了の対象商品を、当日発送するというものだ。
STORM「最短当日出荷 即納モデル」おすすめの1台
価格：369,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9800X3D
【GPU】RTX 5070Ti 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
30万円台後半で狙うなら、Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070 Ti 16GBを組み合わせた「K2-PSK98X3D57Ti」が本命。ゲーム向けに強いX3D系CPUに、最新世代のGeForce上位GPU、さらに32GBメモリまで備えて369,800円。高性能ゲーミングPCを“強い構成”で選びたい人に刺さる1台といえる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2回
トピックスRyzen 7 9800X3D＋RX 9070 XTでガチ構成！ STORMの即納ゲーミングPC、長く使うならこれ
-
第1回
トピックス白くて強いゲーミングPCに、MSIのディスプレーが無料で付いてくる。Ryzen 7＋Radeon 16GB＋液晶簡易水冷のSTORM製PCが狙い目！
- この連載の一覧へ