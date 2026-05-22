STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第4回
30万円でこの構成！ Ryzen 7＋RX 9070 XT搭載STORM特価PCがかなり現実的
2026年05月22日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「特価モデル」をチェック
STORMでは、「特価モデル」を展開中。ゲーミングPCやクリエイター向けPCを通常よりお得な価格で購入できるセール対象モデルが販売されている。
STORM「特価モデル」おすすめの1台
価格：304,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】RX 9070XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
「Ryzen 7 9700X」と「Radeon RX 9070 XT 16GB」を組み合わせたK2-PSK97X97XTは、STORM特価モデルの中でも“価格を抑えつつ、ゲーム性能はしっかり欲しい”人に刺さる1台。
CPUに最新世代のRyzen 7、GPUにVRAM 16GBのRadeon RX 9070 XTを搭載しているため、フルHDはもちろん、WQHD環境でも高画質設定で遊びたいニーズに応えてくれる。メモリ32GB、NVMe SSD 1TBという構成も抜かりなく、「高性能PCは欲しい。でも40万円級まではいきたくない」という現実派ゲーマーにちょうどいいモデルだろう。
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