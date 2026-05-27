RTX 5070で24万円台、これは“買い”では？ STORM「風域」の注目BTO PCを発見

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アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMの「風域2」は、エアフロー重視のコンパクト系BTOゲーミングPCのシリーズ。オーソドックスなミニタワー型で、「冷える・置きやすい・価格を抑える」という実用寄りのラインナップを揃えている。

FK2-75FAM57

価格：244,800円

【CPU】AMD Ryzen 5 7500F

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 5 7500FとRTX 5070 12GBを組み合わせたFK2-75FAM57。RTX 5070搭載機では最安で、WQHDゲーミング狙いなら、GPUに予算を振ったこの構成はコスパが良いだろう。

標準メモリーが16GBなので、32GBにカスタムするという選択肢も考えられる。電源も850W 80PLUS GOLDなので、構成としての安心感もあるといえる。