STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第7回
RTX 5070で24万円台、これは“買い”では？ STORM「風域」の注目BTO PCを発見
2026年05月27日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「風域2」をチェック
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMの「風域2」は、エアフロー重視のコンパクト系BTOゲーミングPCのシリーズ。オーソドックスなミニタワー型で、「冷える・置きやすい・価格を抑える」という実用寄りのラインナップを揃えている。
STORM「風域2」おすすめの1台
価格：244,800円
【CPU】AMD Ryzen 5 7500F
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 5 7500FとRTX 5070 12GBを組み合わせたFK2-75FAM57。RTX 5070搭載機では最安で、WQHDゲーミング狙いなら、GPUに予算を振ったこの構成はコスパが良いだろう。
標準メモリーが16GBなので、32GBにカスタムするという選択肢も考えられる。電源も850W 80PLUS GOLDなので、構成としての安心感もあるといえる。
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