白くて強いゲーミングPCに、MSIのディスプレーが無料で付いてくる。Ryzen 7＋Radeon 16GB＋液晶簡易水冷のSTORM製PCが狙い目！

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STORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。

人気製品や即納特価モデルもラインナップしているほか、無料でゲーミングモニターが付いているモデルもあるため、賢く選びたい。

GK-97X896XT

価格：329,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】RX 9060XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 9700X、Radeon RX 9060 XT 16GB、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを搭載したゲーミングPC。性能面の余裕はもちろん、フロント2面ガラスの白いケース、背面コネクタマザーボードによるスッキリした内部、さらに写真や動画を表示できる2.8インチ液晶付きの大画面簡易水冷まで備えているのが魅力。

また、キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。