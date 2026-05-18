STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第1回
白くて強いゲーミングPCに、MSIのディスプレーが無料で付いてくる。Ryzen 7＋Radeon 16GB＋液晶簡易水冷のSTORM製PCが狙い目！
2026年05月18日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
STORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。
人気製品や即納特価モデルもラインナップしているほか、無料でゲーミングモニターが付いているモデルもあるため、賢く選びたい。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
価格：329,800円
【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】RX 9060XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 9700X、Radeon RX 9060 XT 16GB、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを搭載したゲーミングPC。性能面の余裕はもちろん、フロント2面ガラスの白いケース、背面コネクタマザーボードによるスッキリした内部、さらに写真や動画を表示できる2.8インチ液晶付きの大画面簡易水冷まで備えているのが魅力。
また、キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります