30万円切りでRTX 5070＋メモリ32GB！ STORM特価PCの本命、これでは？

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STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」をチェック
STORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。32GBメモリ搭載のゲーミングPCをお得に狙えるキャンペーンで、高性能構成のモデルを特価で用意する。
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」おすすめの1台
価格：294,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を組み合わせた「FK-97XAM57」は、メモリ32GB、ストレージ1TB NVMe SSDを搭載しながら、価格は29万4800円。最新ゲームを快適に遊びたいが、40万円級のハイエンドPCまではさすがに手が出ない……という人にとって、かなり現実的な選択肢だ。今回のラインアップでは“まずチェックすべき本命”と言えるだろう。
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