Ryzen 7 9800X3D＋RX 9070 XTでガチ構成！ STORMの即納ゲーミングPC、長く使うならこれ

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STORMでは、「最短当日出荷 即納モデル」を展開中。営業日午前9時までに注文、銀行振込み完了・ショッピングクレジットの審査完了の対象商品を、当日発送するというものだ。

K2-PSK98X3D97XT

価格：339,900円

【CPU】AMD Ryzen 7 9800X3D

【GPU】RX 9070XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUにRyzen 7 9800X3D、GPUにRadeon RX 9070 XT 16GBを搭載しており、いわゆる「ゲームに強いCPU」と「高性能なグラフィックス」の組み合わせ。フルHDで高fpsを狙うのはもちろん、WQHD環境でも余裕を持って遊びたい人向けの構成。

メモリーは32GB、SSDは1TBなので、買ってすぐに「容量が足りない」「メモリーを増やしたい」となりにくいのもうれしいところ。長く使うゲーミングPCとして考えるなら、Ryzen 7 9800X3D搭載という安心感は大きめ。ゲーム性能に妥協したくない人なら“買い”のモデルといえる。