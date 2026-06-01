STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第10回
30万円台前半でRyzen 7 7800X3D＋RX 9070 XT！ STORMの高性能ゲーミングPCがかなり強い
2026年06月01日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」をチェック
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。32GBメモリを備えたゲーミングPCを割安に購入できるキャンペーンで、性能にこだわったモデルを特別価格でラインアップ。
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」おすすめの1台
価格：309,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D
【GPU】RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GBを組み合わせたFK-78X3DA97XT。メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBで最初から余裕ありの構成になる。
ゲーミングPCは、価格だけで選ぶとGPUが物足りなかったり、CPUとのバランスが微妙だったりすることもある。その点、FK-78X3DA97XTは、CPUもGPUもゲーム向けにかなり強め。30万円前後でしっかり使えるゲーミングPCを探しているなら、候補に入れたいモデルだ。
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