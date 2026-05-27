COMPUTEX TAIPEI 2026レポート

世界初、680Hz表示対応のQD-OLEDモニター登場　MSI「MPG OLED 322URDX36」発表

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンはCOMPUTEX 2026にて、最新技術を取り入れたQD-OLEDゲーミングモニター「MPG OLED 322URDX36」を発表する。

　MPG OLED 322URDX36は、世界初をうたうトリプルモードを搭載した31.5インチ・4K・360Hz対応のゲーミングモニターだ。この新機能により、ユーザーは4K 360Hz、2K 520Hz、そしてフルHD 680Hzの3つの解像度に自由に切り替えることができ、用途や好みに応じたゲーミング体験を追求できる。また、QD-OLEDパネルや5層タンデム構造、ダークアーマー・フィルムの採用により、色のにじみを最小限に抑え、映像の明瞭さを高め、黒レベルを従来比40%向上しているという。

　このモニターには、最大1,500nitsのピークHDR輝度を備え、VESA DisplayHDR True Black 600およびClearMR 18000の認証を取得している。また、AI Care SensorがリアルタイムでOLEDパネルを保護するため、高精度な人物検知機能を兼ね備える。接続面では、他のデバイスとの互換性を高めるため、フル帯域対応のDisplayPort 2.1aと98W対応のUSB Type-Cポートを装備している。専用のGaming Intelligenceアプリによる簡単な設定も可能だ。

　COMPUTEX 2026の期間中、台北南港展覧館でMPG OLED 322URDX36の実機を確認できる。この革新的な製品に触れることができる絶好の機会となるだろう。 

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