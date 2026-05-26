魂をゆさぶる青色の輝き！ASUSのゲーミングPCが20万円で買えるなんて

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ASUS Gaming V16 V3607VHは、ゲーム用としての基本性能を押さえつつ、動画視聴、仕事、学習、軽めのクリエイティブ作業まで1台で済ませやすいゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルとして、19万9800円で販売されています（5月26日現在）。

まず目を引くのは淡い青色でライトアップされるキーボードです。よくある虹色にビカビカ光るタイプではなく、静かに浮かび上がるかのような輝きで、ゲーマーの気分を盛り上げます。

インテル Core 5 プロセッサーとGeForce RTX 5050を搭載し、メモリは16GB／SSDが512GBというスペック。最新のゲームでも設定次第で快適にプレイできます。リフレッシュレートが最大144Hz対応のため、動きも滑らかに。

もちろん、ゲーム以外の作業でも活躍。3Dレンダリング、動画編集、グラフィックスデザインなどクリエイティブな分野で高速な処理を実現してくれます。PCゲームはもちろん、配信まわりなど“ちょっと重い作業”にも対応しやすい構成です。

操作性とデザインを両立

従来モデルと比べ、タッチパッドを40％も拡張。指紋が付きにくい処置もしているので、サラサラと非常に快適な操作性を実現しています。また、PCゲームでよく使うWASDキーが強めにライトアップされるのも◎。

マルチタスクに最適な16型大画面

画面サイズは16型と大きめで、ゲームや動画などを同時展開しても快適です。ベゼルは狭く、高視野角パネルの採用により横から見ても画面を共有しやすいのが特徴。

場所を選ばない長時間駆動バッテリー

63Whの大容量バッテリーを搭載し、電源につながなくても長時間動かせます。また、米軍規格テストをクリアしているため、高い耐久性を持つのもポイント。

まとめ：初めてのゲーミングPCに！

おすすめしたいのは、「安めのゲーミングPC」を求める人です。ハイスペックを求めていけば価格が青天井に伸びていくのがゲーミングPCの相場。その点、本モデルは価格とスペックのバランスがよくお買い得と言えるでしょう。

ゲーム目的でなくても、ちょっと良いPCを求めているなら初めてのゲーミングPCとして買う価値は十分アリ。デスクトップPCを置くほどではないけれど、普通のノートPCではゲーム性能が物足りない……と思っているなら、高い冷却性能を備えた本モデルで快適なPCライフを送ってみては。