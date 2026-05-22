14型で使いやすいASUSの万能ノート「Vivobook 14」 タイムセールで11万9800円！

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ASUS Vivobook 14は、「見える世界をもっと明るく」を謳うノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルとして、11万9800円（6％オフ）で販売されています（5月22日現在）。

最近PCの動きが重くなってきたから買い替えたい……でもそんなハイスペックなPCはいらない。そんな、“性能と価格のバランスを取りたい人”に向くのが本モデルです。

CPUには「AMD Ryzen 7 170」を搭載し、マルチタスクも快適にこなせるスペックを持っています。メモリ16GB／ストレージ512GBとこちらも十分。Microsoft 365 Personal （24ヶ月版）が入っているのも偉いですね。

14型（1920×1200）の狭額ベゼルディスプレイで、画面占有率86％、ピーク輝度300nitなど、大きく画面を使うことで長時間の作業でも目に優しい快適さを実現しています。15.6型はちょっと大きい、でも小さすぎるモバイルPCも困る……という人にちょうどいいサイズ感。

十分なスペック

高い信頼性を誇るAMD Ryzen 7 170プロセッサを搭載し、ウェブサイトの閲覧からファイルの整理、家計簿の記録などを同時に開いていてもサクサク動かせます。日常使いには十分なスペックと言えるでしょう。

より涼しく、より静かに

独自の冷却技術「ASUS IceCool」を採用しており、効率的に熱を排出してスムーズかつ安定したパフォーマンスを実現します。暑い季節でも使うならこういうところにも注目したいところです。

ウイルスや細菌の増殖を抑制

ノートPCのよく触れる部分にウイルスを抑制する高密度処理を実施。ウイルスや細菌の増殖を約99％抑制（※）します。効果は約3年以上持続するため、安心です。

※2026年、ASUS調べ。

まとめ：コスパ重視のライトPC

おすすめしたいのは、「安くてそこそこのPC」を求める人です。毎日使うノートPCとしての“ちょうどよさ”が詰まっている点が魅力。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。



14型なので大きすぎず持ち運びやすく、作業用としても画面サイズに余裕があります。「Microsoft 365 Personal （24ヶ月版）」が入っているので、WordやExcel、PowerPointも2年分使えるのがポイント。

Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで6％オフと少しお安くなっています。買い替えや持ち運び用のサブPCとして、検討してみてはいかがでしょうか。