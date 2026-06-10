このページの本文へ

Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第45回

スマホ、これで十分すぎる件 約3万円で防水・防塵・大容量バッテリー・NFCも備えた「moto g66j 5G」

2026年06月10日 21時00分更新

文● Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonでモトローラの「moto g66j 5G」をチェック！
 

耐久性と機能性を両立
「moto g66j 5G」

　moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、3万1291円で販売されています（6月10日現在）。公式で買うより3500円ほどお得です。

　「IP68/IP69」という高い防水・防塵性能を持っているのが特徴。アウトドアで多少雨に降られたところでビクともしません。MIL-STD-810H準拠の耐久性と、Corning Gorilla Glass 7i採用によって、落下時の傷つきにも耐性があります。

　端末のサイズは「縦165.75×横76.26×厚さ8.50mm」と比較的大きめ。ディスプレーサイズが約6.7インチと広く見やすいのが特徴。解像度はフルHDで、120Hzリフレッシュレートに対応しており、輝度も高く明るい屋外でも見やすくなっています。

　急速充電対応の大容量5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせません。

「moto g66j 5G」の特徴

コスパ最強のミドルレンジスマホ

　3万円台という価格のスマホのなかでは、非常に高水準にまとまった性能となっています。高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているモデルは貴重です。

暗所に強いカメラ機能

　5000万画素の高性能カメラはソニーの「Sony LYTIA」技術を搭載し、暗所のノイズを低減できます。インカメラも3200万画素と高画質。さらに800万画素の超広角カメラも採用し、超広角撮影から暗い場所での鮮やかな撮影まで対応可能です。

RAMブースト機能を搭載

　最大24GBまで拡張可能なRAMブースト機能を備えているのも特徴です。バッテリー駆動時間を損なうことなく、アプリの不安定な動作を軽減できます。

Amazonでモトローラの「moto g66j 5G」をチェック！
 

まとめ：普段使い用にコスパ重視したい人へ

　おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。「これがないと地味に困る」機能をまとめて搭載していてなおかつタフなので、とくにアウトドアで使う場面の多い人にはおすすめの端末です。

　エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンス「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。

Amazonでモトローラの「moto g66j 5G」をチェック！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
2
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
￥33,048
3
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999
4
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,300
5
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK U939 13.3型 フルHD モバイルノートPC Core i5-8265U メモリ8GB SSD256GB Windows11 Office2019搭載 1920×1080 無線LAN対応 カメラ搭載 初期設定済み 軽量薄型 ビジネス 学習 在宅ワーク
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK U939 13.3型 フルHD モバイルノートPC Core i5-8265U メモリ8GB SSD256GB Windows11 Office2019搭載 1920×1080 無線LAN対応 カメラ搭載 初期設定済み 軽量薄型 ビジネス 学習 在宅ワーク
￥26,180

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,546
7
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
￥980
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
￥17,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン