Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第45回
スマホ、これで十分すぎる件 約3万円で防水・防塵・大容量バッテリー・NFCも備えた「moto g66j 5G」
2026年06月10日 21時00分更新
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耐久性と機能性を両立
「moto g66j 5G」
moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、3万1291円で販売されています（6月10日現在）。公式で買うより3500円ほどお得です。
「IP68/IP69」という高い防水・防塵性能を持っているのが特徴。アウトドアで多少雨に降られたところでビクともしません。MIL-STD-810H準拠の耐久性と、Corning Gorilla Glass 7i採用によって、落下時の傷つきにも耐性があります。
端末のサイズは「縦165.75×横76.26×厚さ8.50mm」と比較的大きめ。ディスプレーサイズが約6.7インチと広く見やすいのが特徴。解像度はフルHDで、120Hzリフレッシュレートに対応しており、輝度も高く明るい屋外でも見やすくなっています。
急速充電対応の大容量5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせません。
「moto g66j 5G」の特徴
コスパ最強のミドルレンジスマホ
3万円台という価格のスマホのなかでは、非常に高水準にまとまった性能となっています。高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているモデルは貴重です。
暗所に強いカメラ機能
5000万画素の高性能カメラはソニーの「Sony LYTIA」技術を搭載し、暗所のノイズを低減できます。インカメラも3200万画素と高画質。さらに800万画素の超広角カメラも採用し、超広角撮影から暗い場所での鮮やかな撮影まで対応可能です。
RAMブースト機能を搭載
最大24GBまで拡張可能なRAMブースト機能を備えているのも特徴です。バッテリー駆動時間を損なうことなく、アプリの不安定な動作を軽減できます。
まとめ：普段使い用にコスパ重視したい人へ
おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。「これがないと地味に困る」機能をまとめて搭載していてなおかつタフなので、とくにアウトドアで使う場面の多い人にはおすすめの端末です。
エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンスの「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。
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