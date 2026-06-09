Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第43回
メモリ24GB＋SSD 1TBの“盛りAir”！「MacBook Air M5」13インチは長く使うならこの構成
2026年06月09日 20時00分更新
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早いしキレイで快適そのもの
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売あｓれたモデルのノートブック。Amazonでは、スカイブルーの1TBモデル（メモリ24GB）が24万4800円で販売されています（6月9日現在）。
飛ぶようなスピードとパワフルさを実現する超高速な“M5チップ”を搭載。10コアCPU／10コアGPUで、メモリも24GBと十分なスペック。仕事でもプライベートでも用途を選ばず活躍できるポテンシャルを誇ります。写真、動画、仕事用データ、アプリ、ゲーム、各種素材をそこそこ入れても、1TB SSDならすぐ容量不足に泣きにくいのも魅力。
13.6インチのLiquid Retinaディスプレーは解像度も高く、文字がしっかり見えて目が疲れにくいのが特徴です。また、ボディは薄くて軽いアルミ製。最大18時間フル稼働できる内蔵バッテリーを搭載し、持ち歩きに適した作りになっています。
「MacBook Air M5（1TB／24GBモデル）」の特徴
AIを存分に活用できる
M1搭載MacBook Airと比較し、約9.5倍のパフォーマンスを発揮するM5搭載モデル。AIの使用もサクサクと快適にできます。ブラウザーを大量に開きつつ、画像編集や動画編集、AI系の処理も触りたい人には、メモリ24GBの安心感もうれしいところ。
極薄ボディで軽い！
サイズは「縦30.41cm、横21.5cm、厚さ1.13cm」と極薄。重量もわずか1.23kgと非常に軽くなっています。
通信規格も爆速
通信は「Wi-Fi 7」と「Bluetooth 6」に対応。待ち時間を感じさせず、軽やかに作業を進められます。
まとめ：理想のノートPCはここにある
おすすめしたいのは、「マルチな作業をこなす人」です。軽くて、パワフルで、長時間バッテリーまで備えた本機は「理想のノートPC」と呼ぶ声もあります。
M5の処理性能に加えて、メモリ24GBでマルチタスクやクリエイティブ作業に余裕が出て、1TB SSDでデータ保存にも困りにくい。本モデルは、「Airの軽さは欲しいけれど、安い構成で我慢して数年後に後悔したくない」人にちょうどいい構成といえるでしょう。
仕事、勉強、外出先での作業まで「これ1台でOK」な安心感。過去シリーズからの乗り換え、あるいは初めてのMacに、売れ筋の本モデルを検討してみてはいかがでしょうか。
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