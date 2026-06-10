Amazonで「Nintendo Switch 2」予約受付中！ ニンダイ見て欲しくなった人はチャンス！

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任天堂より2025年6月5日に発売したゲーム機「Nintendo Switch 2本体（日本語・国内専用）」が、Amazon.co.jpにて予約受付中。価格は5万9980円で、公式と同額です（6月10日現在）。

先日、「ニンテンドーダイレクト」が放送され、多くの話題作が発表されました。NINTENDO 64の名作をリメイクした「Star Fox」（6月25日発売）、新要素が追加された「ゼノブレイド ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition」（番組直後に発売）、4人の主人公で紡ぐ新作「ファイアーエムブレム 万紫千紅」（9月17日発売）などは、Nintendo Switch 2でしか遊べません。

そのほか、有料DLCで水中に潜れるようになる「ぽこ あ ポケモン」、ハローキティなどのサンリオキャラクターが登場する「サンリオ パーティランド」、楽しく運動習慣を作れる「Fit Boxing 3」などのタイトルも。専用タイトルが充実してきたいまこそ、購入するタイミングではないでしょうか。

いつでもどこでもゲームが遊べる

遊ぶ場所を固定しなくていいのがNintendo Switch 2の強み。大きなテレビのあるリビングでも、自室のベッドで寝転がりながらでも、好きなように遊べます。

おすそわけ通信で初代Switchも活用

Switch 2用ゲームの中には、ソフト1本で複数の端末と一緒に遊べる「おすそわけ通信」を使えるものがあります（例：ドンキーコング バナンザ、カービィのエアライダーなど）。これを使えば、初代Switchを2Pコントローラー扱いして、家族や友人とワイワイ遊ぶことも。

他機種のゲームも多数登場

ハードスペックが向上したため、PS5などの他機種向けに販売された高グラフィックソフトも続々と移植されています。直近のニンダイでは、「鬼武者 Way of the Sword」「地球防衛軍６」「メタファー：リファンタジオ」「キングダム ハーツIV」などが対応を発表。これら全部、Switch 2でも遊べます。

まとめ：発売から1年でソフトも充実

おすすめしたいのは、「遊ぶゲームがない」と買い控えていた人です。「マリオカート ワールド」や「シャインポスト Be Your アイドル！」などの発売同時タイトルに惹かれず、買うタイミングを逃していた人こそ、今が買い時です。

Amazon.co.jpでNintendo Switch 2本体を買うと、限定特典としてSwitch 2のロゴステッカーも付属します。事前予約で確実に購入できるこのチャンスをお見逃しなく！