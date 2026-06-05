Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第40回
2万円ちょいで6.9インチ大画面！ 動画もSNSもどっぷり楽しめる格安スマホ、モトローラ「moto g06」セール中
2026年06月05日 19時00分更新
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公式より約5100円も安い！
「moto g06」
moto g06は2026年3月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、2万1636円（11％オフ）で販売されています（6月5日現在）。公式ストアで買うより5100円ほどお得です。
本製品は何よりコストパフォーマンスに優れた端末です。画面サイズは6.9インチと大きめで見やすく、最大12GBのRAMブースト機能と、128GBストレージ、5100mAhの大容量バッテリーまで兼ね備え、長く使える一品です。
カメラは5000万画素と十分な性能を備え、ポートレートモードやナイトビジョン機能を使うことで美しい写真を撮影できます。
防水・防塵性能は「IP64」と実用的なレベル。砂が舞う環境や雨の中でも問題なく使えます。NFCにも対応し、マイナンバーカードの読み取りも問題なく可能。日常使いで役立つ端末と言えるでしょう。
「moto g06」の特徴
デカい……とにかくデカい！
6.9インチの画面は、使用者に「デカい」と思わせる圧倒的な存在感を誇ります。サイズ感は「171.35 × 77.50 × 8.31mm」で、重量は約194g。小さな画面だと見づらいという人にはとくにオススメできます。
直感的に使える便利機能
調べたい画像やテキストを指で囲むだけで検索できる「かこって検索」や、GeminiなどのGoogleサービスに対応しています。
素のまま使いたくなる上品さ
本体にはレザーのような上品な素材を使用し、カバーを付けず素のままで触っていたくなる手触りを実現。ゴリラガラス3を使用し、より傷に対する耐性が高くなっています。
まとめ：サブスマホにはこれで十分
おすすめしたいのは、「日常使いの安いスマホ」を探している人です。通話、メール、カメラなどの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これが2万円ほどで買えるなら、これで十分という人もいるでしょう。
ただし、5GやeSIM、おサイフケータイに非対応で、メモリが4GBしかないなど、価格相応の面も。その点に関しては割り切る必要はあります。
また、画面の大きさを重視する人向けでもあります。サブスマホとしてもピッタリの「moto g06」。安い端末をお探しなら、ぜひご検討ください。
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