「MacBook Pro」は公式で買うもの……と思っていたらAmazonが1万円以上も安かった

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MacBook Pro M5（14インチモデル）がAmazonにて、26万8495円（1TB）から販売しています（6月5日現在）。公式で買うより、約1万1000円ほどお買い得です。

超高速な「M5」チップを搭載し、よりパワフルさを追求。10コアGPU／16GBメモリで、複雑な作業もサクサクとこなすことができます。

Proはディスプレイにもこだわりが。14.2インチのほどよいサイズ感と、輝度の高い画面を採用。よりクッキリと色彩豊かな世界へユーザーを誘います。

Thunderbolt、HDMI、MagSafe 3、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャックなど充実のインターフェースを備えており、﻿外部ディスプレイやカメラ素材、周辺機器を使うプロも安心のマシンとなっています。

強力なパフォーマンス

ChatGPTなどのAIツールも快適に処理できるM5チップ。普段のブラウジングや資料作成はもちろん、写真編集、動画編集、複数アプリを開いた作業まで、余裕を持ってこなせる力強さが魅力です。

最大24時間使えるバッテリー

Mac史上最長とも言われる大容量バッテリーを搭載。バッテリー駆動時でも電源接続時と同じパフォーマンスを発揮するよう作られており、いつでもどこでも変わらない快適さを約束します。

比較的軽めで持ち運びもしやすい

サイズ感は「31.26cm×22.12cm×1.55cm」で、重量は約1.55kgほど。比較的軽めなので持ち運びにも便利です。高い性能になるほど重量は増していくので、このくらいなら許容範囲との声も。

まとめ：複数の作業を並行してこなせるパワー

おすすめしたいのは、「複数の作業を同時にこなしたい人」です。M5チップの高い処理性能により、複数アプリを開いた作業や写真・動画編集もスムーズで、AI処理やグラフィックス面にも強いのが魅力。

また、日光の下でもよく見えるディスプレイはよく移動する人向けとも言えます。長時間駆動のバッテリーと豊富な端子を備えているため、外でも家でも仕事用のメインマシンとして頼れる1台となります。