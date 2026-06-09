Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第44回
“安すぎPC”で後悔したくない人へ！ Microsoft 365、出張修理も付いたDellの15.6型ノートPCがセール中
2026年06月09日 20時00分更新
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お値段安めでサービス充実
「Dell 15 DC15250」
Dell 15 DC15250は、個人あるいはビジネス向けに展開するノートPC。Amazon.co.jp限定モデルとして、12万4980円（5％オフ）で販売されています（6月9日現在）。
スペックはCPUに「Intel Core i5-1334U」、メモリ16GB／ストレージ512GBとそこそこの性能。書作成、調べもの、オンライン会議、写真整理、軽めの編集作業まで、日常用途ならかなり安心感のあるスペックで、15.6インチのフルHDディスプレイとあわせ、この安さなら十分なお得感すらあります。
また、Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）が入っているため、Word、PowerPoint、Excel、Outlookなどをデフォルトで使用可能。学生にも社会人にも便利な一台です。
さらに「翌営業日対応オンサイト出張修理サービス」も1年ぶん付属。日本語を母国語とする専門のエキスパートが、最短で翌営業日に全国どこでも出張修理に来てくれます。困ったことがあっても安心のサポートです。
「Dell 15 DC15250」の特徴
コンパクトに収まるサイズ感
サイズは「幅358.50mm × 奥行き235.56mm × 高さ18.99mm」と15.6インチノートPCにしてはコンパクトなほう。とくに「奥行き」が短く、使いやすいと評判です。
1時間で80％の充電
エネルギー効率の高いバッテリー管理と、急速充電ができるExpressChargeに対応しているため1日中どこにいても使用できます。
テンキーやSDカードスロットなど、地味に便利な装備もあり
15型ノートらしく、テンキーを備えている点も見逃せません。数字入力が多い家計簿、表計算、経費処理、事務作業では、テンキーがあるだけでかなりラクになります。また、SDカードスロットやUSB Type-C、USB Type-Aなども備え、周辺機器をつなぎやすいのも実用的。
まとめ：“堅実な”ノートPC
おすすめしたいのは、「日常的に使えるノートPC」を求める人です。 大きめの15.6型画面、Core i5、16GBメモリ、SSD構成に加えて、テンキーや各種端子も備えており、大学生や社会人など、とりあえず一通りのことができるPCが欲しいという人にはちょうどいい製品となっています。
「Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）」があるのでWordやExcel、PowerPointも2年分使えるのがポイント。オンサイト修理サービスがあるため、初期不良や意図せぬ故障にあっても安心して相談できます。
Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで5％オフと少しお安くなっています。初めてのPCや買い替えに検討してみてはいかがでしょうか。
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