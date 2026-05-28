Xperia 1 VIIIは望遠カメラが神進化！ 警戒心ゼロの距離で撮る極上猫スナップ

ソニー・Xperiaシリーズのフラッグシップといえば「Xperia 1シリーズ」なのだけど、なんといつの間にか8代目になってた。Xperia 1 VIIIである。一足先に試させてもらったので、さっそく猫を撮ってきた。

望遠のセンサーサイズが大きくなって猫が撮りやすくなった

今回のポイントはカメラユニットのデザインが変わったこと（3つ縦並びから、矩形並びに変更）、望遠カメラがより高画質になったこと、AIカメラアシスタントなるAIが「ここはこういう設定で撮ってはどうでしょう？」という候補を出してくれる機能が新しく搭載されたことの3つなのだが、猫を撮るとなるとやっぱ望遠カメラの性能アップかな。

前モデルでは光学ズーム望遠カメラだったけど、画素数は1200万画素どまりで、ほかの2つのカメラに比べて画質面で不利があった。今回は光学ズームをやめた代わりにセンサー性能を上げたのである。

そして従来からの得意なポイント、猫瞳AFと高速連写だ。

そんなわけで、4匹の子猫がデビューしたばかりでにぎやかな「保護猫シェルターqueue」にお邪魔。

白いふさふさ子猫がおもちゃで遊んで貰ってたので、さっそく70mm相当の望遠カメラで撮ったのが冒頭写真。そして、俺も遊びたいとやってきた薄墨色の猫。毛のふさふさっぷりが一緒なので兄弟かと思う（多頭崩壊した家から引き取ったそうで、兄弟なのかどうかは判明してないそうな）。

でもこの写真、よく見ると後ろにも何やら不穏なポーズ撮ってる猫が。

このあとどうなったのか。おもちゃそっちのけで、にらみ合ったりしてるのだった。子猫は面白い。

新子猫4匹のうち、一番気になってるのが、後ろ姿が見えてる薄墨色の長毛種。名前は……忘れた。黒でも白でも灰色でもなく、薄墨ってのがしっくりくる感じでしかも長毛でふわふわなのが目に付くのだ。

この猫、なかなか気まぐれで遊んでくれたりくれなかったりする。とりあえず紐に食いついた。

よし遊ぶぞ！ ってんで、Xperia 1シリーズが得意な連写で撮ってみた。身体は右を向いてるのに、上半身はおもちゃを追って反対方向にぐにっと捻ってる軟体っぷりが猫らしくていい。

この薄墨猫をよく見ると、白がまじってたり、トラっぽい縞がうっすらと出てるので、大人になるにつれ模様が変わっていくかもしれない。

マクロ撮影もしやすくなって、猫にかなり寄れるように

今回「これはいい」と思ったのが、望遠カメラで結構寄れること。前モデルまではテレマクロモードを持っていてめっちゃ近寄って撮れたのだけど、マニュアルフォーカスのみで気軽に使う機能とは言いづらかった（特に猫をテレマクロで撮るのは難しかった）。

Xperia 1 VIIIはそこまで寄れないけど、オートフォーカスで普通に顔のアップくらいはいけるようになったのだ。

スマホの望遠カメラって意外に寄れないものが多いのだけど、Xperiaは違うのである。

しかも、望遠カメラの2倍……、つまり140mm相当を使えばいい感じにぐぐっと寄れる。

ではいったいどこまでアップで撮れるのか。うちの黒猫あめで試してみた。

140mm相当でこれである。寝ころんでスマホを構えてる私の姿がめちゃ写ってる。ヤバい。

今回のXperia 1 VIII。フラッグシップ機だけあって、薄くてコンパクトなわりに高性能でいろいろと強化点はあるのだけど、猫撮り的には、望遠カメラが光学ズームじゃなくなったけど、そのぶんセンサーサイズが大きくなって画素数も増えて、しかも相変わらず猫瞳AFも優秀なのが魅力的なのだった。

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