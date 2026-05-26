『炎の闘球児 ドッジ弾平』の続編『炎の闘球女 ドッジ弾子』7月放送開始！　熱いコロコロコミック作品たち

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一撃弾平の娘・一撃弾子が“一撃”ブチかます！ 『炎の闘球女 ドッジ弾子』7月放送開始

コロコロコミック作品の熱いバトル

7月からTV放送される『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPVでは、球川闘球部のメンバーの映像とボイスが初解禁され、大人になった一撃弾平の姿も登場する。

『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV



©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会

熱血な主人公、強いライバル、派手な必殺技。1970年代から子どもたちを夢中にさせてきたコロコロコミック。『炎の闘球女 ドッジ弾子』は1991年に放送された『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正当な続編だ。弾平の娘・弾子が、父から受け継いだ熱きソウルをぶっ放す！

『炎の闘球女 ドッジ弾子』公式サイト：https://dodge-danko.com/

TM and ©2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ベイブレード、デュエマ……遊びを昇華して盛り上げるコロコロコミック作品。現実の遊びを作品に取り込み、子どもたちを楽しませるコロコロコミック作品は長年にわたってアニメが放送され、『デュエル・マスターズ』や『ベイブレード』は現在も新作アニメが登場している。

今回紹介する『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』は今年2月に配信された最新作で次回作『Duel Masters LOST ～断罪の少年～』の制作も決定している。また、ベイブレードも最新作『BEYBLADE X 真・未来編』を配信中。かつて熱狂した子どもたち、そして今夢中になっている子どもたちに、コロコロコミック作品はこれからも夢を与えていく。