Kindle漫画セール情報「推し漫」 第147回
激動の時代の勝負を描いた麻雀ノワールの傑作『麻雀放浪記』が全10巻で330円！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月24日 18時00分更新
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麻雀ノワールの傑作、『麻雀放浪記』が全10巻で330円と破格のセール中です。
阿佐田哲也センセイの『麻雀放浪記』といえば、ある程度以前の世代の麻雀好きの間ではバイブルにも等しい麻雀青春小説ですが、その原作をかなり忠実にコミカライズしたのが本作。私の『麻雀放浪記』初体験は和田誠監督がメガホンを取った角川映画ですが、本作では登場キャラクターが一様に映画版より強面で尖っており、より原作の雰囲気、終戦直後のすさんだ雰囲気が増しているように思います。いまどきのクリーンな競技麻雀とは程遠い世界ですが、勝負を題材にしたドラマとしての完成度はめちゃくちゃ高いので、昨今麻雀を始めたという若い世代の人にも、ぜひ読んでみてほしい傑作です。
俺たちの博打に終わりなんてあるもんか
麻雀放浪記
嶺岸信明 (著)、阿佐田哲也 (原作)
全10巻（完結）
330円 (1巻あたり33円)
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