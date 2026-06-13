Kindle漫画セール情報「推し漫」 第174回
釣りを通して日本を再発見する漫画『釣りキチ三平』全65巻が50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
2026年06月13日 16時00分更新
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絵がうまい漫画家と言われたら必ずその名が挙がる矢口高雄センセイの代表作『釣りキチ三平』が50%ポイント還元セールです！
矢口センセイは自身の体験に基づく自伝的内容の作品が多く、公式サイトでは、本作も少年時代の体験をもとに、釣りの楽しさや奥深さ、自然の美しさと厳しさを描いた作品と紹介されています。特にその自然描写が芸術的とも評される矢口センセイは、漫画原稿の原画保存活動にも尽力された方で、秋田県にある横手市増田まんが美術館の設立に携わり、自身の原画約4万2000点を寄贈。今でも、秋田に行けば、矢口センセイをはじめ、多くの漫画家の原画を見ることが出来ます。
矢口センセイのほかの作品はたまにセールになるのですけど、今も講談社が版権を持っている本作がお得に買える機会はホントに少ないので、この機会にぜひ。セールは6月12/13/14日の3日間限定です！
「日本っていいな」と思える「釣り」を入口に日本の原風景を描いた作品
釣りキチ三平
矢口高雄 (著)
全65巻（完結）
38,610円 ＋ポイント還元 19,305 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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