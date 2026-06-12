俺はコブラだ、左腕に銃を持つ男さ『COBLA THE SPACE PIRATE』全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】

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意外なことに、寺沢武一センセイは1976年に上京して手塚治虫センセイに師事し、手塚プロダクションの漫画部スタッフとして所属していたという経歴を持つ手塚チルドレン。その後、1978年に週刊少年ジャンプにデビューするのですが、そのデビュー作が、今もってそのカッコよさ、新鮮さを失わない伝説のSF漫画『コブラ』です。電子書籍版としてタイトル変更された『COBRA THE SPACE PIRATE』が、今なら全巻50%ポイント還元です！ 6月12/13/14日の3日間限定！

葉巻、赤いスーツ、サイコガン、アーマロイド・レディ、そして美女。

これだけ揃えば冒険は始められる

COBRA THE SPACE PIRATE

寺沢武一 (著)

全12巻（完結）

7,920円 ＋ポイント還元 3,960 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

記憶を封印し顔も変えていた伝説の宇宙海賊コブラ。相棒のアーマロイド・レディとともに再び宇宙へ飛び出し、財宝、美女、海賊ギルド、銀河パトロール、そして宿敵クリスタル・ボーイが待つ危険な冒険へと戻っていく。



各エピソードは、古代火星人の兵器を巡る探索、死傷者続出の宇宙スポーツ「ラグボール」への潜入、ギルドへの復讐、異次元レース、軍用金強奪、海底の伝説、六人の勇士による決戦など、舞台もジャンルも多岐に渡るが、どんなピンチも持ち前の機転とシニカルなジョーク、左腕に仕込まれたサイコガンで笑って切り抜ける男・コブラ。古き良きアメリカンテイストなスペースオペラ。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）