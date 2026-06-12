Kindle漫画セール情報「推し漫」 第168回
文明崩壊の500年後、再び人類史を歩む男の大河SF『望郷太郎』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
2026年06月12日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
崩壊した世界で再び文明を起こす、500年間眠っていた男・舞鶴太郎。未来の話なのに歴史をたどるように感じるサバイバル譚。旅のなかで向き合う、文明の本質とは何か？ 人間とは何か？という問いを描く。『へうげもの』の山田芳裕センセイ第2の代表作、『望郷太郎』が全巻50%ポイント還元セール対象です！
タイトルとカバー絵で演歌の話かな？とか思ってた人、俺のほかにもいる説
望郷太郎
山田芳裕 (著)
全14巻（続巻）
11,088円 ＋ポイント還元 5,544 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
旅の中で太郎は、狩猟や交易で生きる人々、独自の信仰や祭りを持つ共同体、武力と支配で成り立つ国と出会う。現代の知識を持つ太郎は、貨幣や契約、組織運営の感覚を使って状況を動かしていくが、それは同時に、人間社会がどのように欲望や争いを生み出すのかを再現することでもあった。物語はマリョウ国との対立を経て、ついに太郎の“望郷の地”へ到達し、そこからさらに「日本編」「ヒューマ編」へと展開していく。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第169回
エンタメ俺はコブラだ、左腕に銃を持つ男さ『COBLA THE SPACE PIRATE』全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第167回
エンタメ自分の居場所を探してる少年・少女のための青春バンドコメディ『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第166回
エンタメミステリー考察系SFサバイバル『天国大魔境』が全巻50%還元対象！【Amazon漫画週末祭】
-
第165回
エンタメ覚悟、完了！『覚悟のススメ』が全巻99円【Kindle漫画セール情報】
-
第164回
エンタメ俺のヤンキー漫画熱、再燃!! 『サムライソルジャー』全27巻が100円均一【Kindle漫画セール情報】
-
第163回
エンタメ【本日最終日】『ヒナまつり』ヤクザと超能力少女の腹筋を酷使系コメディが50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第162回
エンタメ【本日最終日】モンゴル帝国を翻弄する魔女の物語『天幕のジャードゥーガル』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第161回
エンタメ日本の陰キャ男子と天然美少女の学園生活という神話『僕の心のヤバイやつ』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第160回
エンタメ”やるせない”とはこの漫画のためにある言葉『完全版 ぼくらの』50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第159回
エンタメ気づいてる？ 気づいてない？ 危うい距離感こそが愛おしい『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』が50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ