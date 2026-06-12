文明崩壊の500年後、再び人類史を歩む男の大河SF『望郷太郎』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】

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崩壊した世界で再び文明を起こす、500年間眠っていた男・舞鶴太郎。未来の話なのに歴史をたどるように感じるサバイバル譚。旅のなかで向き合う、文明の本質とは何か？ 人間とは何か？という問いを描く。『へうげもの』の山田芳裕センセイ第2の代表作、『望郷太郎』が全巻50%ポイント還元セール対象です！

タイトルとカバー絵で演歌の話かな？とか思ってた人、俺のほかにもいる説

望郷太郎

山田芳裕 (著)

全14巻（続巻）

11,088円 ＋ポイント還元 5,544 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

大寒波によって文明が崩壊した地球。巨大企業の社長だった舞鶴太郎は、地下施設で500年の冷凍睡眠から目覚める。しかし、かつての社会も家族も失われ、世界はまったく別の姿になっていた。太郎は「生きがい」を求め、祖国・日本を目指して旅に出る。



旅の中で太郎は、狩猟や交易で生きる人々、独自の信仰や祭りを持つ共同体、武力と支配で成り立つ国と出会う。現代の知識を持つ太郎は、貨幣や契約、組織運営の感覚を使って状況を動かしていくが、それは同時に、人間社会がどのように欲望や争いを生み出すのかを再現することでもあった。物語はマリョウ国との対立を経て、ついに太郎の“望郷の地”へ到達し、そこからさらに「日本編」「ヒューマ編」へと展開していく。



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