Kindle漫画セール情報「推し漫」 第170回
ゲームでの指揮能力が戦場で人を殺める呪いへ変わる『マージナル・オペレーション』全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
2026年06月12日 18時00分更新
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戦場で才能があることは、祝福じゃなく呪いでもある。
今回のAmazon漫画終末祭第2弾セールでは、めちゃくちゃおすすめしたい漫画がいっぱいラインアップされているんですけど、そのなかでどれか１つ選んでと言われたら、個人的にはこれを推したいかも。『ガンパレード・マーチ』などで知られる芝村裕吏センセイの原作小説のコミカライズ版『マージナル・オペレーション』、全16巻が全巻50%ポイント還元セールです。6月12/13/14日の3日間限定！
戦場での才覚と日本人的道義・慈愛に板挟みになる葛藤が苦しい
マージナル・オペレーション
キムラダイスケ (著), 芝村裕吏 (原作)
全16巻（完結）
10,998円 ＋ポイント還元 5,501 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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