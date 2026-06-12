ゲームでの指揮能力が戦場で人を殺める呪いへ変わる『マージナル・オペレーション』全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】

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戦場で才能があることは、祝福じゃなく呪いでもある。

今回のAmazon漫画終末祭第2弾セールでは、めちゃくちゃおすすめしたい漫画がいっぱいラインアップされているんですけど、そのなかでどれか１つ選んでと言われたら、個人的にはこれを推したいかも。『ガンパレード・マーチ』などで知られる芝村裕吏センセイの原作小説のコミカライズ版『マージナル・オペレーション』、全16巻が全巻50%ポイント還元セールです。6月12/13/14日の3日間限定！

戦場での才覚と日本人的道義・慈愛に板挟みになる葛藤が苦しい

マージナル・オペレーション

キムラダイスケ (著), 芝村裕吏 (原作)

全16巻（完結）

10,998円 ＋ポイント還元 5,501 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

失業し、ゲームニート生活を続けていた新田良太、通称アラタは、職探しに追い詰められ、ネットで見つけた外資系軍事企業の求人に応募する。訓練と実務の中で、彼は自分に軍事的な指揮の才能があることを知るが、作戦判断の結果、ゲームの中と違い、自分の判断が実際の村ひとつを滅ぼすという現実にも直面する。アラタはその傷を抱えたまま、戦場で出会った少年兵・少女兵たちと関わり、やがて彼らを守るための傭兵団の指揮官として動き出す。PMC、ゲリラ、国家、NGO、スポンサー、そして逃げ場のない子どもたち。戦場の論理に巻き込まれながら、子どもたちを指揮して“ぎりぎりの作戦”を選び続ける戦場の指揮官”子供使い”として知られるようになっていく。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）