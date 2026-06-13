Kindle漫画セール情報「推し漫」 第172回
かわいいとセクハラの交差点『彼とカレット。』がついに50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
2026年06月13日 14時00分更新
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セクハラ漫画の金字塔『彼とカレット。』が、ついに50%ポイント還元セール！ まあ、本作以外にセクハラ漫画というジャンルの作品がない気もするので金字塔以外の建物がない荒野をゆく漫画とも言えますが、なんと発売以来初の割引セールです！ 次はいつになるかわからんぞ。悪いことは言わん、今のうちに買っとけ？な？ 6月12/13/14日の3日間限定！
いろいろ難しい令和の時代に読んでも面白いのでやっぱりtugenekoセンセイは天才
彼とカレット。
tugeneko (著)
全4巻（完結）
4,171円 ＋ポイント還元 2,087 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
呼吸をするようにセクハラする性癖の大学生イケダくんと、家事全般が苦手でスーパーパワーを持った家政婦ロボのカレットの同居生活を軸に、周囲のキャラクターも加わりながら、エッチ寄りのギャグとゆるい日常が積み重なっていく。いろんな意味で不器用なカレットと、懲りないイケダくんの日常を楽しむ漫画です。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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