手塚治虫の傑作医療マンガ『ブラック・ジャック』全巻231円均一！【Kindle漫画セール情報】

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手塚治虫センセイが生み出した医療マンガの傑作『ブラック・ジャック』が全巻231円セール中です！

現在Kindleで販売されている『ブラック・ジャック』は、連載されていた『少年チャンピオン』の発行元、秋田書店のオリジナル単行本コミックス版と、手塚プロダクションが発行する手塚治虫全集版（元は講談社発行の『手塚治虫漫画全集』と同じ）があり、今回のセールではどちらも1冊231円になっています。

『ブラック・ジャック』は、全部で243話のエピソードがあるとされていますが、諸々の理由からそのすべてを網羅した本は存在しません。Kindle版では、秋田書店版が全25巻で234話、全集版が全22巻で219話と、収録話数が違いますが、秋田書店版にしか収録されていない話もあれば、マンガ全集版にしか収録がないエピソードもあり、また、このどちらにも収録されていない話もあります。今回は話数の多い秋田書店版を取り上げていますが、そのほかの手塚センセイの作品と装丁を揃えたい場合には全集版で揃えるのもありです。

『ブラック・ジャック』のコミックスは、収録順も雑誌掲載時とは違っていて、どこから読んでもいいし、どこでやめてもいい1話完結のオムニバス短編集形式ですので、ぜひこの機会に揃えてみては。

この作品以降、日本での”ブラック・ジャック”がトランプゲームか医者の2択になった

作品紹介

日本人であること以外、素性も本名も分からない天才外科医ブラック・ジャック。無免許ながら、その腕は神業と呼ばれ、世界中から治療困難な患者や訳ありの依頼が持ち込まれる。しばしば法外な手術料を要求し、冷酷な医者のように見えるが、患者の境遇や命への執着を見極めたうえで、ときには金以上の支払いを求め、ときには報酬を受け取らずに執刀することも。



各話では、難病、事故、奇病、医療制度、親子、復讐、戦争、貧困、老い、安楽死など多様なテーマが扱われる。ブラック・ジャックのそばには、彼が生み出した小さな少女ピノコがいて、表には出さないブラックジャックの情に厚い素顔を照らす。患者一人ひとりの人生と、ブラック・ジャック自身の過去や信念が少しずつ浮かび上がる医療ヒューマンドラマの連作短編集。