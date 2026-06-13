Kindle漫画セール情報「推し漫」 第173回
昭和のお色気コメディ漫画『まいっちんぐマチコ先生』が50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
2026年06月13日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
強力な”巻き込まれ力”を発揮する新人・美人教師マチコ先生のお色気学園コメディ。「まいっちんぐ」というパワーワードを生み出したえびはら武司センセイは、高校卒業後に藤子スタジオの門を叩いた藤子不二雄チルドレン。Fセンセイが『ドラえもん』で描いたしずかちゃんの入浴シーンに通づるような昭和のお色気感をさらにパワーアップさせ、当時の少年たちをモヤモヤさせた作品です。基本はマチコ先生のお色気と、う◯こやち◯こといった子供が喜びそうなお下品ギャグ展開の1話完結型ですが、たまーにギャグ控えめのちょっといい話があったりするのもFセンセイゆずりかもしれません。
そんな『まいっちんぐマチコ先生』全8巻が50%ポイント還元セールに！ セールは6月12/13/14日の3日間限定です！
この作品がアニメ化や実写化もされるという昭和のテレビってすごい
まいっちんぐマチコ先生
えびはら 武司 (著)
全8巻（完結）
3,520円 ＋ポイント還元 1,760 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第174回
エンタメ釣りを通して日本を再発見する漫画『釣りキチ三平』全65巻が50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
-
第172回
エンタメかわいいとセクハラの交差点『彼とカレット。』がついに50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
-
第171回
エンタメ料理で殴り合う昭和の料理バトル漫画『包丁人味平』が実質1巻165円！【Amazon漫画週末祭】
-
第170回
エンタメゲームでの指揮能力が戦場で人を殺める呪いへ変わる『マージナル・オペレーション』全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
-
第169回
エンタメ俺はコブラだ、左腕に銃を持つ男さ『COBLA THE SPACE PIRATE』全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第168回
エンタメ文明崩壊の500年後、再び人類史を歩む男の大河SF『望郷太郎』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
-
第167回
エンタメ自分の居場所を探してる少年・少女のための青春バンドコメディ『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第166回
エンタメミステリー考察系SFサバイバル『天国大魔境』が全巻50%還元対象！【Amazon漫画週末祭】
-
第165回
エンタメ覚悟、完了！『覚悟のススメ』が全巻99円【Kindle漫画セール情報】
-
第164回
エンタメ俺のヤンキー漫画熱、再燃!! 『サムライソルジャー』全27巻が100円均一【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ