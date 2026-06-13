昭和のお色気コメディ漫画『まいっちんぐマチコ先生』が50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】

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強力な”巻き込まれ力”を発揮する新人・美人教師マチコ先生のお色気学園コメディ。「まいっちんぐ」というパワーワードを生み出したえびはら武司センセイは、高校卒業後に藤子スタジオの門を叩いた藤子不二雄チルドレン。Fセンセイが『ドラえもん』で描いたしずかちゃんの入浴シーンに通づるような昭和のお色気感をさらにパワーアップさせ、当時の少年たちをモヤモヤさせた作品です。基本はマチコ先生のお色気と、う◯こやち◯こといった子供が喜びそうなお下品ギャグ展開の1話完結型ですが、たまーにギャグ控えめのちょっといい話があったりするのもFセンセイゆずりかもしれません。

そんな『まいっちんぐマチコ先生』全8巻が50%ポイント還元セールに！ セールは6月12/13/14日の3日間限定です！

この作品がアニメ化や実写化もされるという昭和のテレビってすごい

まいっちんぐマチコ先生

えびはら 武司 (著)

全8巻（完結）

3,520円 ＋ポイント還元 1,760 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

私立あらま学園に、新任教師として赴任してきた麻衣マチコ先生。明るくおっとりしたマチコ先生は生徒たちの人気者になるが、クラスにはケン太やカメ吉をはじめ、あの手この手で先生にイタズラを仕掛ける生徒たちが揃っていた。授業、学校行事、家庭訪問、遠足、日常のトラブルのたびに騒動へ巻き込まれ、毎回「まいっちんぐ！」と困りながらも、どこか憎めない生徒たちとマチコ先生の学園生活を描く。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）