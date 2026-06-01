Kindle漫画セール情報「推し漫」 第152回
【ジャンプ】強運体質と貧乏神の女子バディ漫画『貧乏神が！』全16巻が100円均一！【Kindle漫画セール情報】
2026年06月01日 18時00分更新
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強運女子と貧乏神のバディ漫画『貧乏神が！』が1巻あたり100円均一セール！
ジャンプ作品ですが、ダブル主人公の2人ともが女子、というのがちょっと珍しい本作。とかく強弱で語られがちなジャンプ作品において、強運と不運を武器に対峙していく構図がちょっと新鮮。序盤はパロディやギャグ展開多めですが、最終的には大団円の成長物語として帰結していくので、どちらかというとゲラゲラ笑いたい、というより、ちゃんとストーリーを楽しみたい人向け。全16巻でコンパクトに、きれいにまとまった佳作です。この機会にぜひ！
アニメは序盤中心なので、全巻読むとちょっと印象変わるかも
貧乏神が！
助野嘉昭 (著)
全16巻（完結）
1600円 (各巻100円)
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