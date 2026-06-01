【ジャンプ】強運体質と貧乏神の女子バディ漫画『貧乏神が！』全16巻が100円均一！【Kindle漫画セール情報】

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強運女子と貧乏神のバディ漫画『貧乏神が！』が1巻あたり100円均一セール！

ジャンプ作品ですが、ダブル主人公の2人ともが女子、というのがちょっと珍しい本作。とかく強弱で語られがちなジャンプ作品において、強運と不運を武器に対峙していく構図がちょっと新鮮。序盤はパロディやギャグ展開多めですが、最終的には大団円の成長物語として帰結していくので、どちらかというとゲラゲラ笑いたい、というより、ちゃんとストーリーを楽しみたい人向け。全16巻でコンパクトに、きれいにまとまった佳作です。この機会にぜひ！

アニメは序盤中心なので、全巻読むとちょっと印象変わるかも

貧乏神が！

助野嘉昭 (著)

全16巻（完結）

1600円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

人並外れた強運で、努力とは無縁の人生を歩んできた女子高生・桜市子。しかし彼女が持つ膨大な“幸福エナジー”は、人間界の運のバランスを大きく乱していた。世界の均衡を保つため、貧乏神の紅葉が市子に取り憑き、幸福エナジーの回収を開始する。だが市子は性格最悪の強敵で、紅葉は振り回されっぱなし。騒動の中で市子は人間関係に向き合わされ、紅葉もまた神としての立場と感情の間で揺れていく。周囲の仲間や神々も巻き込みながら、物語は市子と紅葉が“世界の歪み”そのものに立ち向かう大きな戦いへ突き進んでいく。