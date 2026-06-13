料理で殴り合う昭和の料理バトル漫画『包丁人味平』が実質1巻165円！【Amazon漫画週末祭】

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元祖・料理バトル漫画『包丁人味平』が50%ポイント還元セール！

厨房という名のリングでまでバトルさせる激アツな少年ジャンプ作品。『美味しんぼ』のような料理蘊蓄は度外視で小難しいことを考えずに読める上に、料理のジャンルに捕らわれないバトル、水に浮かべたキュウリを波紋を立てずに切る「水面浮島ぎり」といった必殺技の披露など、この時代の漫画はリアリティよりも面白さ最優先で物語が進むのが気持ちいい。『ゲームセンターあらし』の「炎のコマ」のように、逆さになってスティック操作するのがなぜ優位なのかの説明は一切なくとも、「なんかすげー！」と思わせてくれるのがいいんです！

もともとから1巻330円という良心的価格設定だった本作が、今なら50%還元で実質1巻165円です！ セールは6月12/13/14日の3日間限定！

料理対決の起源をたどれば、すべてこの作品に行き着くのではないかと思う

包丁人味平

ビッグ錠（著） , 牛次郎（原作）

全23巻（完結）

7,590円 ＋ポイント還元 3,795 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

東京・築地の一流料亭「かつらぎ」の花板・塩見松造を父に持つ少年・塩見味平は、高級な日本料理の道を歩むことを期待されながらも、誰もが食べられる安くてうまい大衆料理を作りたいと考え、高校進学を選ばず洋食店「キッチン・ブルドッグ」で見習いコックになる。板場でしごかれながら料理人としての基礎を叩き込まれた味平は、やがて包丁人の腕と意地を賭けた「包丁試し」に巻き込まれる。そこから点心礼勝負、荒磯勝負、カレー戦争、札幌のラーメン勝負など、次々と料理対決に挑み、父の背中を追いながら、自分なりの“うまい料理”を探していく。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）