Kindle漫画セール情報「推し漫」 第171回
料理で殴り合う昭和の料理バトル漫画『包丁人味平』が実質1巻165円！【Amazon漫画週末祭】
2026年06月13日 13時00分更新
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元祖・料理バトル漫画『包丁人味平』が50%ポイント還元セール！
厨房という名のリングでまでバトルさせる激アツな少年ジャンプ作品。『美味しんぼ』のような料理蘊蓄は度外視で小難しいことを考えずに読める上に、料理のジャンルに捕らわれないバトル、水に浮かべたキュウリを波紋を立てずに切る「水面浮島ぎり」といった必殺技の披露など、この時代の漫画はリアリティよりも面白さ最優先で物語が進むのが気持ちいい。『ゲームセンターあらし』の「炎のコマ」のように、逆さになってスティック操作するのがなぜ優位なのかの説明は一切なくとも、「なんかすげー！」と思わせてくれるのがいいんです！
もともとから1巻330円という良心的価格設定だった本作が、今なら50%還元で実質1巻165円です！ セールは6月12/13/14日の3日間限定！
料理対決の起源をたどれば、すべてこの作品に行き着くのではないかと思う
包丁人味平
ビッグ錠（著） , 牛次郎（原作）
全23巻（完結）
7,590円 ＋ポイント還元 3,795 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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