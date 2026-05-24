【３万円引き】持ち歩かないなら16型が正解。Office2年分付きのASUS Core Ultraノートが12万円台！

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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607CA」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607CA」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,800円のところ、19％オフの129,800円で販売中。

軽いモバイルノートに憧れて買ったのに、結局ずっと家の机の上。そんな使い方なら、無理に13型へこだわるより、16型くらいの“ちゃんと見やすいPC”のほうがラクだったりする。

ASUSの「Vivobook 16」は、Core Ultra 5や16型ディスプレイを備えつつ、Microsoft 365 Personal 2年版も最初から付属。これが今ならAmazonのタイムセールで14万円台になっている。後からOfficeを追加しなくていいことまで含めると、16型ノートとしてはかなりバランスのいい1台に見えてくる。

16型WUXGAで、ブラウザーも見やすい

16.0型のWUXGAディスプレイを搭載。フルHDより縦に少し広く使えるので、Webや資料を並べて見やすい。ノングレア仕様なので、長時間の作業でも画面の映り込みが気になりにくい。

Core Ultra 5と16GBで、普段使いにちょうどいい

Core Ultra 5 225Hと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Office作業やブラウザー、動画視聴くらいなら余裕を持って使いやすい。古いノートPCから買い替えると、動作の軽さも感じやすい。

Office 2年版付きで、買ってすぐ使いやすい

Microsoft 365 Personal 2年版が付属するので、WordやExcelをあとから追加しなくていい。USB Type-C給電やHDMI、USB-Aも備えており、家の机まわりでもそのまま使いやすい。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0型 WUXGA（1920×1200） ノングレア

【Office】Microsoft 365 Personal 2年版