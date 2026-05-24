Amazonセール情報大紹介！ 第1791回
【３万円引き】持ち歩かないなら16型が正解。Office2年分付きのASUS Core Ultraノートが12万円台！
2026年05月24日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607CA」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607CA」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,800円のところ、19％オフの129,800円で販売中。
軽いモバイルノートに憧れて買ったのに、結局ずっと家の机の上。そんな使い方なら、無理に13型へこだわるより、16型くらいの“ちゃんと見やすいPC”のほうがラクだったりする。
ASUSの「Vivobook 16」は、Core Ultra 5や16型ディスプレイを備えつつ、Microsoft 365 Personal 2年版も最初から付属。これが今ならAmazonのタイムセールで14万円台になっている。後からOfficeを追加しなくていいことまで含めると、16型ノートとしてはかなりバランスのいい1台に見えてくる。
16型WUXGAで、ブラウザーも見やすい
16.0型のWUXGAディスプレイを搭載。フルHDより縦に少し広く使えるので、Webや資料を並べて見やすい。ノングレア仕様なので、長時間の作業でも画面の映り込みが気になりにくい。
Core Ultra 5と16GBで、普段使いにちょうどいい
Core Ultra 5 225Hと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Office作業やブラウザー、動画視聴くらいなら余裕を持って使いやすい。古いノートPCから買い替えると、動作の軽さも感じやすい。
Office 2年版付きで、買ってすぐ使いやすい
Microsoft 365 Personal 2年版が付属するので、WordやExcelをあとから追加しなくていい。USB Type-C給電やHDMI、USB-Aも備えており、家の机まわりでもそのまま使いやすい。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 225H
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16.0型 WUXGA（1920×1200） ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal 2年版
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1792回
トピックス“激安ノーブランド”は不安…。ACEの拡張＆前開きキャリーが1万円台に！
-
第1790回
トピックスRTX 5060・32GB。有線LANも削ってない16型「TUF Gaming A16」がAmazonでタイムセール中
-
第1789回
トピックス1kg切りで14型、しかも交換式バッテリー対応。dynabook XP/ZAがタイムセール中
-
第1788回
トピックスLDAC・ANC・マルチポイント入りで7,800円。“上位機っぽい構成”のCMFイヤホンが割引中
-
第1787回
トピックス3万円切りでここまで揃う？ スタンド付きのXPPen「Artist 12 3rd」液タブがスマイルセール対象に
-
第1786回
トピックスリュックほど大げさじゃない。“あと1個”がちゃんと入る横長ボディバッグ
-
第1785回
トピックスRTX 5060＋17型240Hzで、約21万円！ MSIの大画面ゲーミングノートが狙い目
-
第1784回
トピックス17型で約1389g、しかもCore Ultra 9＋32GB！ LG gramが3万円引き【Amazonタイムセール】
-
第1783回
トピックスRyzen 5搭載で、普段使いから仕事まで。有線LANも16GBメモリも入った15.6型mouseが11万円切り！
-
第1782回
トピックスRTX 5060＋144Hz液晶で、ゲームも動画編集もちゃんとこなせる！ HPのノートPC「Victus 15」が22万円台
- この連載の一覧へ