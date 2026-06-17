Amazonセール情報大紹介！ 第1911回
普段使いにちょうど良いDellの定番15.6型が10万円切り。16GBメモリ搭載で出張修理付きモデルが31％オフ
2026年06月17日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」をチェック！
Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格143,980円のところ、31％オフの99,980円で販売中。
ノートPCを買い替えるなら、性能と価格のバランスは気になるところだ。高性能なモデルは魅力的だが、普段使いや事務作業が中心なら、そこまで高い性能は必要ない。そんな中で注目したいのが、Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250」だ。日常用途には十分な構成に加え、翌営業日対応の出張修理サービスも利用できる。
①普段使いに十分な実用性能
Core i5-1334Uと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Webブラウジングや資料作成、オンライン会議などの日常用途を快適にこなせる構成だ。1時間で最大80％まで充電できるExpressChargeにも対応している。
②翌営業日対応の出張修理サービス付き
購入後1年間の翌営業日対応オンサイト出張修理サービスが付属。万が一のトラブル時には訪問修理を利用できるほか、HDD返却不要サービスも備える。購入後もサポートを受けられる点はDellならではの特徴だ。
③15.6型120Hz液晶で快適に使える
15.6型フルHD（1920×1080）ディスプレーは非光沢仕様で120Hz表示に対応。テンキー付きキーボードも備えており、日常利用から事務作業まで幅広く使える。
製品スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）、非光沢、120Hz
【その他】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス（1年間）付属、HDD返却不要サービス付き
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