エアコンが設置できない部屋に。上下オートルーバー搭載スポットクーラーが32,990円

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【Amazonプライム会員価格】QUADS スポットクーラーをチェック！

QUADSのスポットクーラーがAmazonプライム会員価格で割引対象。参考価格51,480円のところ、36％オフの32,990円で販売中。

エアコンを設置したくても、工事や設置場所の都合で難しいケースは少なくない。そんなときに選択肢となるのがスポットクーラーだ。今回のQUADS製スポットクーラーは、上下オートルーバーを搭載するほか、冷風・除湿・送風モードを備えるモデル。工事不要で導入できる点も特徴となる。

①上下オートルーバーで広範囲に送風

スポットクーラーでは珍しい上下オートルーバーを搭載。自動スイングによって広範囲に送風できる。左右ルーバーは手動調整に対応し、設置場所や使い方に合わせて風向きを変更可能。冷房能力は50Hz時2.0kW、60Hz時2.3kWで、約6〜9畳の部屋に対応する。

②冷風・除湿・送風の3モードに対応

冷風だけでなく、除湿や送風モードも搭載。季節や用途に応じて使い分けられるのが特徴だ。除湿能力は最大約19L/日で、湿気が気になる時期にも活躍。室温設定機能や1〜24時間（1時間刻み）のオン／オフタイマーも備えている。

③工事不要で導入できる

付属の窓パネルと排気ホースを使って設置できる工事不要モデル。キャスター付きのため部屋間の移動もしやすい。本体サイズは約29×29.5×69.5cm、重量は約19kg。リモコンも付属する。