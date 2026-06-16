Amazonセール情報大紹介！ 第1906回
45cm四方のデッドスペースを収納に。コミック約320冊収納の山善8段回転本棚
2026年06月16日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】山善 回転本棚8段「DSRR-8(JW)」をチェック！
山善の回転本棚8段「DSRR-8(JW)」がAmazonで割引対象。参考価格14,980円のところ、7％オフの13,990円で販売中。
本は増えていくのに、本棚を置く場所はなかなか増えない。特に漫画や文庫本は気付けば棚からあふれ、床や机の上に積み上がりがちだ。そんな収納の悩みがあるあなたに注目してほしいのが、省スペースで設置できる回転本棚だ。今回のモデルは、45cm四方のスペースにコミック約320冊を収納できる山善の8段タイプだ。
①45cm四方でコミック約320冊収納
幅45×奥行45cmの省スペース設計ながら、コミック・DVD約320冊、文庫本約380冊、CD約400枚を収納可能。高さ182.5cmの8段構造を採用しており、本棚を増やす場所がない部屋でも収納量を確保しやすい。
②壁付け・角置きしながら使える
壁際や部屋の角に設置したまま回転できる構造を採用。回転時に本体がはみ出しにくいよう土台サイズを見直しており、壁際やコーナー部分のスペースも収納場所として活用できる。
③回転式で整理しながら収納できる
360度回転式のため、本棚の周囲を移動しなくても収納物を確認しやすい。収納部には仕切りも備え、漫画や文庫本、DVDなどを整理しながら収納可能。
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