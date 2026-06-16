肩掛けできるポータブル電源？ Jackeryの288Whモデルが25％オフの18,675円

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【Amazonタイムセール】Jackery ポータブル電源「300D」をチェック！

Jackeryのポータブル電源「300D」がAmazonタイムセール対象。参考価格24,990円のところ、25％オフの18,675円で販売中。

ポータブル電源は欲しいが、クローゼットの奥にしまい込むような大型モデルまでは必要ない。非常時の備えとして置いておくだけでなく、普段から気軽に持ち出して使いたい。そんなニーズに応えるのが、肩掛けストラップを備えたJackeryの「300D」だ。

①肩掛けできるコンパクト設計

約12cm四方のコンパクトな本体に288Whの容量を搭載。重量は約2.5kgで、ハンドストラップと肩掛けストラップが付属する。ポータブル電源としては持ち運びやすさを重視した設計で、自宅内の移動はもちろん、アウトドアや車内への持ち出しにも対応する。

②USB Type-C機器をまとめて充電

USB Type-Cポートを3基搭載し、そのうち2基は最大140W出力に対応。ノートPCやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器へ給電できる。容量は288Wh、合計最大300W出力に対応しており、USB Type-C中心の環境で活用しやすい構成だ。

③リン酸鉄採用で長く使える

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンセルを採用。約4000回の充放電後も初期容量の70％以上を維持する。さらにファンレス設計による0dB動作にも対応。