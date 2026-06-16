Amazonセール情報大紹介！ 第1907回
16インチ＆16GBメモリ搭載ノートPCが11万円台。Dellのビジネス対応モデルが14％オフ
2026年06月16日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell ノートパソコン「Dell 16 DC16250（ND66-FWSA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格134,980円のところ、14％オフの115,980円で販売中。
ノートPCは長く使うことを考えると、画面サイズやメモリ容量も気になるところだ。一方で、こうした部分を重視すると価格は上がりやすい。今回セール対象となっているDellの16型ノートは、16インチディスプレイと16GBメモリを搭載しながら11万円台で購入できる。
①16:10採用の16型ディスプレイ
16型WUXGA（1920×1200）ディスプレーを搭載。16:10アスペクト比を採用するほか、非光沢パネルを備える。さらにDell ComfortView Plusにより、色彩を保ちながらブルーライトを低減する。
②ビジネス利用を意識した設計
CPUにCore 5 120Uを採用するほか、16GBメモリと512GB SSDを搭載。さらに軍用規格準拠の耐久テストやハードウェアセキュリティチップ、Dell BIOSなどを備え、長期間の利用も考慮した設計としている。
③オンライン会議や日常利用をサポート
HDカメラはワイドダイナミックレンジ（WDR）やテンポラルノイズリダクションに対応。物理シャッターも備える。さらにテンキー付きバックライトキーボードやExpressChargeにも対応し、日常的な利用をサポートする。
製品スペック
【CPU】Core 5 120U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16型 WUXGA（1920×1200）、16:10、非光沢パネル
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